Trentino, Alessia Marcuzzi posta video orsi da Yellostone: «Non serve vendetta»

Alessia Marcuzzi ha postato un video sul proprio profilo Instagram in cui si vede una mamma orsa attraversare la strada del parco di Yellowstone, negli Stati Uniti. "Dal parco di Yellowstone, dove il traffico si ferma per far passare mamma Orsa e i suoi cuccioli", ha scritto la showgilr, aggiungendo: "Con questo post non voglio far passare la morte di Andrea Papi in secondo piano, e non possiamo paragonare il parco naturale di Yellowstone con i boschi limitrofi ai paesi in Trentino, ma voglio far capire che con una buona gestione e spiegazione di come poter convivere con questi animali (che ricordiamoci sono i proprietari del bosco piu’ di noi!) forse si poteva evitare quella tragedia". E ancora: "Riporto qui le parole del padre: 'Le vendette simboliche non ci interessano, la colpa della tragedia non può essere circoscritta a un’orsa. Ucciderla non significa fare giustizia'". Marcuzzi ha concluso il post con l'hastag #iostocongliorsi. (LaPresse)