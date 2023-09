San Gennaro, Don Battaglia: «Sarà vero miracolo quando bene sovrasterà male per sempre»

(LaPresse) Nel Duomo di Napoli si è ripetuto il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono della città. "Credo che il vero miracolo si realizzerà il giorno in cui questo sangue sarà per sempre duro, compatto, coagulato. Quando la giustizia bacerà la pace, quando il bene sovrasterà il male per sempre, quando la buona notizia di Gesù Cristo prosciugherà il dolore del mondo". Cosi mons. Domenico Battaglia durante l'omelia per le celebrazioni di San Gennaro.

Sangue di San Gennaro si è sciolto, il miracolo si è ripetuto: applauso dei fedeli