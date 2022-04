Oroscopo di Pasqua, ecco cosa dicono le stelle segno per segno

Si avvicina il weekend di Pasqua, se siete affezionati all'oroscopo ecco cosa dicono le stelle per il 16 - 17 aprile. Secondo le previsioni di Paolo Fox, per alcuni segni sarà un weekend illuminato dall'energia e dalla buona sorte. Per altri potrebbe essere l'occasione per dire addio a situazioni che non fanno bene. Ecco cosa dicono le stelle segno per segno. Crediti foto: Shutterstock Music: «Buddy» from Bensound.com

Leggi anche : >> DIETA PRIMA DI PASQUA, BASTANO 3 GIORNI PER PERDERE QUEI KG DI TROPPO: LO SCHEMA