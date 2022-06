Justin Bieber su Instagram: «Ho una paralisi facciale, prenderò una pausa»

(LaPresse) Un video pubblicato sul suo profilo Instagram, per spiegare ai fan il motivo dietro la cancellazione delle date del suo tour. Così Justin Bieber ha voluto spiegare in prima persona i problemi fisici che lo stanno affliggendo: "Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto", ha spiegato la popstar nel video. "Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado di esibirmi", ha continuato Bieber.