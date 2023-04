Il progetto Inside Out di JR alle Gallerie d'Italia di Torino. Il video

Fotografia, arte pubblica e impegno sociale. A Torino l'azione di arte pubblica Inside Out, progetto che ha reso famoso a livello internazionale il nome dell'artista francese Jr e che ha festeggiato dieci anni in questi mesi, toccando oltre 140 città nel mondo con tappa per la prima volta nel capoluogo piemontese. Un van personalizzato da Jr, attrezzato all'interno con un set fotografico, ha permesso di scattare in piazza San Carlo i ritratti di 200 cittadini torinesi, immediatamente stampati su carta da manifesto e incollati sul pavimento della piazza nella parte antistante le Gallerie d'Italia - Torino, nel tratto del sottoportico e nel cortile del museo di Intesa Sanpaolo. L'iniziativa è realizzata da Intesa Sanpaolo e Gallerie d'Italia in collaborazione con il team di Jr, nell'ambito della mostra Déplacéúeús nel museo torinese, la prima personale in Italia dell'artista francese famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale

