Jake La Furia difende Ghali: «Sono contro qualsiasi cosa Salvini pensi, deve andare a rubare»

Dopo il tafferuglio in tribuna d'onore a San Siro tra Ghali e Matteo Salvini, nella querelle entra anche Jake La Furia. Ospite di Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini nel programma 105 Kaos in onda su Radio 105, Jake La Furia ha infatti detta la sua a riguardo. Dopo avere raccontato l’emozione di tornare su un palco (insieme ad Emis Killa al Fabrique di Milano), il rapper ha risposto alla domanda dei conduttori se avesse saputo cosa era successo la sera prima in tribuna a San Siro tra Ghali e Salvini. «Tralasciando le buone maniere io avrei fatto la stessa cosa. - ha replicato - Salvini deve andare a rubare. Per quanto mi riguarda io lo avrei insultato e mi spiace non esserci stato».

Salvini replica a Ghali e Jake La Furia: cosa ha detto