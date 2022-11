Fisco, Ciccio Gamer si difende: «Ho sempre pagato»

«Vi giuro che non sono un evasore né tantomeno mi va di evadere. Ho sempre pagato i miei F24, ho sempre pagato un botto di tasse e mi sono lamentato in live però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa. Cado dal pero». CiccioGamer89 affida così a Instagram, rivolgendosi ai suoi milioni di follower, la sua difesa dalle accuse di omessa dichiarazione dei redditi. Lo youtuber ha postato alcuni video affermando che «comunque adesso sto cercando di capire come posso muoversi al meglio. Io ho sempre pagato tutto, se veramente dovessi essere io questa persona, perché c'è una cosa un pò meccanica dietro, cioè non è detto che sia io. Sto sentendo un penalista. Vi tengo aggiornati. Chi mi conosce bene lo sa che ho sempre pagato tutto».