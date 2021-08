Tivoli, incendio di vaste proporzioni sul Monte Catillo

E' ancora in corso l'incendio sulla collina del Monte Catillo, non lontano da Tivoli. Si tratta, spiegano all'Adnkronos fonti dei Vigili del Fuoco, di un rogo di vaste proporzioni che sta impegnando da ore le squadre intervenute anche da Roma.

Al momento, viene precisato, non è stato necessario procedere all'evacuazione dei residenti nelle abitazioni più vicine al fronte del fuoco, ma i Vigili del Fuoco verificano minuto per minuto l'evoluzione del rogo per salvaguardare l'incolumità della popolazione esposta all'avanzare delle fiamme. Per contribuire alle operazioni di spegnimento dell'incendio sono intervenuti anche due elicotteri e due canadair.