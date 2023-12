Roma, a Piazza di Spagna il radizionale omaggio dei vigili fuoco alla statua mariana

(LaPresse) Il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna di Piazza Mignanelli, nei pressi di Piazza di Spagna, a Roma, si è compiuto poco dopo le 7 con la deposizione di una corona di fiori bianchi sulla statua mariana in bronzo posta sopra la colonna progettata dall'architetto Luigi Poletti. Nel pomeriggio l'omaggio di Papa Francesco. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE