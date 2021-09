Ostia, incidente frontale auto-moto: motociclista trasportato in eliambulanza al San Camillo

Ostia, incidente frontale tra auto e moto: motociclista trasportato in eliambulanza al San Camillo Grave incidente stradale nel pomeriggio in via del Fosso di Dragoncello, incrocio via di Saponara tra una Citroen C1 e una Honda sh 150. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 47 anni, che alla guida dell'Honda, mentre percorreva via del Fosso di Dragoncello, si scontrava frontalmente con una Citroen C1 che si immetteva in via Saponara. Immediatamente soccorso dal 118, il ferito veniva trasportato dall'eliambulanza al San Camillo in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale Roma Capitale X Mare . Video Mino Ippoliti