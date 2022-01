Ostia, chiusa via dei Pescatori: cede la massicciata del ponte sulla Roma Lido

Non c'è pace per via dei Pescatori, dopo le chiusure negli anni scorsi dei tratti che attraversano Axa e Casal Palocco e la più recente chiusura dei due chilometri tra via Villa di Plinio e via del Fosso di Dragoncello, nella mattinata di venerdì, i vigili del fuoco hanno interdetto anche il primo tratto della via, quello che dal lungomare di Ostia permette di raggiungere l'ospedale Grassi e via di Castel Fusano. Si ripete quindi a dieci anni di distanza il cedimento del terrapieno del ponte sulla ferrovia che portò alla chiusura della strada per diversi mesi. Previsto un sopralluogo, da parte dei tecnici del comune, per l'inizio della prossima settimana, per stabilire modalità e tempi degli interventi che potrebbero essere piuttosto lunghi. Video Mino Ippoliti