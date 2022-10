Pasolini, al via oggi la mostra sui suoi film: Ostia e Cuba Insieme nel nome del poeta

Al via oggi la mostra sui film di Pasolini, Ostia e Cuba Insieme nel nome del poeta - Un omaggio di Cuba a Pier Paolo Pasolini viene presentato oggi alle 10 nell'aula consiliare Massimo di Somma del X municipio. Pasolini, Memoria y Centenario, è il titolo del tributo reso da Cuba nel centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Oltre al programma degli eventi, oggi viene anche inaugurata la mostra dei cartelloni originali su dieci grandi film di Pasolini, concessi in prestito dal Centro studi Cartel Cubano di Venezia, e le serigrafie realizzate da disegnatori cubani, in occasione del concorso organizzato dal progetto CartelON e premiati nell'ambito della ventitreesima settimana della cultura italiana a Cuba. Opere tutte nel solco della grande arte grafica cubana che è tra le scuole più acclamate e originali del mondo.

L'occasione per ricordare e celebrare uno tra i maggiori intellettuali del Novecento. Attento osservatore dei cambiamenti della società italiana dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni '70, figura a tratti controversa, suscitò spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi, molto critici nei riguardi delle abitudini borghesi e nei confronti del Sessantotto e dei suoi protagonisti. All'evento di oggi è prevista la presenza di Gabriela Gámez Granda, terzo segretario di legazione dell'ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia, Antonio Caliendo, assessore al Turismo e Attività produttive del X municipio X, Marco Papacci, presidente dell'Associazione nazionale Amicizia Italia-Cuba e Roberto Fraschetti, segretario circolo Anaic Julio Antonio Mella. Intanto prosegue il ciclo di appuntamenti, spettacoli, proiezione di un docu-film, performance e una mostra organizzati in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. L'iniziativa organizzata dal gruppo di lavoro #Pasolini 100 Ostia comprende docenti, studenti, poeti e operatori culturali del X Municipio, in rete con il Parco Letterario Pasolini e Il Centro habitat Centro Mediterraneo Lipu di Ostia, presso il teatro del Lido di Ostia e il parco letterario Pier Paolo Pasolini. Da martedì e fino al 27 novembre prossimi, nel foyer del teatro, in mostra le locandine e i manifesti della filmografia di Pier Paolo Pasolini, a cura di Nestor Saied. Sempre al teatro del Lido con ingresso gratuito, il 5 novembre alle 18 sarà proiettatati Fermata Pasolini, il docu film di Alfredo Traversa. Mercoledì prossimo dalle 17,30 alle 19 nella galleria Artheka 32 Aps ospita Pier Paolo angeli e demoni. Pasolini 1922 2022, storytelling degli scrittori Max e Francesco Morini. Interviene il giornalista Rai Gianni Maritati. L'evento è organizzato dalla Proloco Ostia Mare, dalla galleria con il patrocinio del X Municipio. Fino al 5 novembre, infine, alla biblioteca Sandro Onofri in via Umberto Lilloni 39, ad Acilia, è in programma la mostra fotografica di Daniela Taliana Colori di borgata nell'ambito della Maratona di letture pasoliniane. Servizio di Mirko Polisano - Video Mino Ippoliti