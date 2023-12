Metro A, conclusi i lavori di sostituzione dei binari: finalmente la metro torna a circolare di sera

E' di poche ore fa la notizia secondo cui sono terminati i lavori della Metro A di Roma iniziati qualche mese fa. Sul sito di Roma Capitale era stato pubblicato il programma completo che comprendeva anche il rinnovo di infrastrutture della line A e della linea tramviaria 8. Attraverso un post su Instagram, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha condiviso la notizia. Il primo cittadino ha pubblicato un video in cui mostra che si trova in attesa della Metro A e poi afferma: "Conclusi i lavori di completa sostituzione dei binari della #metroA: torna l’orario di funzionamento regolare. Si potrà utilizzare di sera, come prima, e meglio di prima".

Il programma dei lavori di Metro A prevedeva il rinnovo dell'armamento (binari, scambi e massicciata) su 6 km della linea 8 e nella tratta Ottaviano-Anagnina della metro A. Il cantiere è stato aperto per 18 mesi. Atac aveva riferito che i binari e il resto dell’infrastruttura ferroviaria della tratta Anagnina-Ottaviano fino ad oggi erano quelli originali realizzati nel 1978, in esercizio a partire dal 1980, anno di apertura al pubblico della metro A. Per tale motivo, dopo oltre 40 anni, è stata necessaria l’integrale sostituzione. Vi sono diversi tipi di biglietto. Si parla di abbonamento mensile, annuale o biglietto integrato a tempo che in metropolitana ha validità per una sola corsa, anche su più linee: senza uscire dai tornelli per effettuare il cambio di linea A-B-B1; oltrepassando i tornelli per effettuare il cambio di linea A-C. Battistini, Cornelia, Baldo degli Ubaldi, Valle Aurelia, Cipro, Ottaviano, Lepanto, Flaminio, Spagna, Barberini, Repubblica, Termini, Vittorio Emanuele, Manzoni, San Giovanni, Re di Roma, Ponte Lungo, Furio Camillo, Colli Albani, Arco di Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Subaugusta, Cinecittà, Anagnina. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



Leggi anche: -- Ha solo due binari di 300 metri: è la stazione più piccola di Roma. Ecco dove si trova