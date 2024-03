Mafia, Mattarella arriva al "Punto Luce Save the Children" di Ostia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Punto Luce delle Arti di Ostia, realizzato da Save the Children, per la sua visita in occasione della 'Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie'.Il Capo dello Stato è stato accolto da bambine, bambini e adolescenti che frequentano il Punto Luce delle Arti di Ostia e da alcuni alunni e docenti di istituti della zona, che collaborano abitualmente con il centro educativo. Sono proprio le ragazze e i ragazzi a guidare il presidente nella visita del centro, in particolare negli spazi dedicati all’invito alla lettura, i laboratori di musica, fumetto e artigianato, prima di fermarsi nell’auditorium per un incontro conclusivo. (LaPresse)