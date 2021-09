Incidente a Casal Palocco: scooter contro furgone, gravissimo 25enne soccorso con eliambulanza

Incidente a Casal Palocco : interviene l’eliambulanza per un ferito in codice rosso Grave incidente stradale tra uno scooter e un furgone in via del Canale della Lingua in prossimità dell’incrocio di via Niceneto. Ad avere la peggio il giovane di venticinque anni in sella dello scooter: è stato trasportato in codice rosso al San Camillo con l’eliambulanza. Sul posto la Polizia Locale Roma Capitale X Mare per i rilievi. Via del Canale della Lingua è rimasta chiusa per due ore nel tratto tra via di Niceneto e vicolo del Canale della Lingua Video di Mino Ippoliti