A Monterotondo, alle porte di Roma è in corso un importante incendio nella zona industriale (via Leonardo Da Vinci n 61) presso l'azienda Setra Vernici Srl che si occupa della produzione di vernici. Il sindaco del Comune, Riccardo Varone ha emanato un'ordinanza sindacale cautelativa in cui raccomanda alle persone di non uscire di casa e tenere chiuse porte e finestre.

(Vigili del Fuoco / Facebook)