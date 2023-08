Giardino di Piazza Venezia, un'oasi di pace (aperta a tutti) nel cuore di Roma

Palazzo Venezia è uno degli edifici rinascimentali di Roma, un'attrazione per molti turisti che si concedono una visita al suo interno dove vi è anche il cosiddetto giardino ritrovato che, però, in pochi conoscono. E' un'oasi di pace e tranquillità in cui è possibile immergersi nel verde nel cuore della città eterna. L'origine del giardino di Palazzo Venezia a Roma risale al 400 quando fu realizzato insieme all'edificio per ospitarvi il papa. Divenne, infatti, all'epoca residenza pontificia. Il primo in assoluto che vi alloggiò fu Papa II. Sia il Palazzo che il giardino hanno uno stile rinascimentale, infatti l'edificio è stato costruito nel primo Rinascimento tra il 1455 e 1470 con il travertino romano proveniente dal Colosseo e dal Teatro di Marcello. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN