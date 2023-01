A Roma arrivano le frappe da passeggio: la nuova idea di street food di Carnevale

Non c'è Carnevale senza frappe: ma la reinterpretazione di un classico della tradizione romana ha portato alla creazione delle "frappe da passeggio", per poterle gustare in ogni momento grazie ad un comodo cartoccio. L'idea geniale di De Santis Santa Croce è così in grado di coniugare l'innovazione alla tradizione, proponendo un prodotto di qualità in una modalità moderna ma non per questo meno golosa! Andiamo a scoprirla insieme! Photo Credits: @De Santis Santa Croce; Music: "Cute" from Bensound.com

