Donne nell'antica Roma, ecco perché non avevano nomi propri

Non era inusuale nell'antica Roma incontrare delle donne senza nomi propri. L’onomastica romana era complessa e varia, a seconda anche dello status sociale della persona. Un cittadino romano poteva avere un praenomen, un nomen, un cognomen ed eventualmente un agnomen. Per una donna il nomen e il cognomen derivavano direttamente dal padre o dal marito. E non era previsto alcun agnomen. Alcune donne avevano un praenomen per identificarsi, ma era molto spesso uguale a quello di altre donne. La loro identità era strettamente legata alla figura del padre prima e del marito poi. Photo: Shutterstock Music: Korben