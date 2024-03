Roma, sequestrati beni per 1,8 milioni di euro a clan rom

EMBED





(LaPresse) Dalle prime ore di giovedì mattina, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza stanno eseguendo dei sequestri a Roma e provincia, ai sensi della normativa antimafia. Il provvedimento è stato emesso su proposta del procuratore della Repubblica e del Questore della Capitale e riguarda beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 1,8 milioni di euro. Questi sono riconducibili a un'organizzazione criminale a base parentale, formata da soggetti del gruppo etnico rom, dedita a reati come frode, furti in abitazioni, truffe ai danni di anziani, riciclaggio di veicoli. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE