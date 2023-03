Cirque du Soleil, 'KURIOS - Cabinet of Curiosities': tutti gli ospiti della première a Roma

La prèmiere a Roma di KURIOS – Cabinet of Curiosities del Cirque du Soleil ha visto sfilare sul red carpet una parata di volti noti dello spettacolo italiano. Dalla coppia formata da Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a Mara Venier, Andrea Delogu, Rocco Papaleo e Lucia Ocone. Una vera e propria folla di spettatori per questo nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, presentato nel nostro paese dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. Lo show – che ha venduto finora oltre 130.000 biglietti in Italia – è in scena a Roma da martedì 21 marzo, e resterà a Tor di Quinto fino a sabato 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 rimanendocifino a domenica 25 giugno. KURIOS – Cabinet of Curiosities è un mix geniale di curiosità insolite e di prodezze acrobatiche mozzafiato, un vero kolossal in puro stile Cirque du Soleil. KURIOS dimostrerà che tutto è possibile attraverso il potere dell’immaginazione.