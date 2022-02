«Il caro bollette ha un impatto su un comune come Roma enorme. L'equivalente dell'impatto di 180 km di manutenzione delle strade sul bilancio della Capitale» così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla conferenza stampa di presentazione del nuovo portale digitale per la richiesta della residenza in Sala delle Bandiere in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it