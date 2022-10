Aldair e Tonetto: footvolley spettacolare sulla spiaggia di Ostia

Sulla sabbia del Pinetina Beach Club è andata in scena la seconda edizione del torneo Aldair & Friends. Insieme a lui tanti amici di vecchia data e i nomi più importanti del Footvolley romano. Tra questi, Federico Iacopucci, Alain Faccini e Sara Cupellini, freschi della medaglia celebrativa ricevuta ieri in Campidoglio per mano dell’Assessore allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Non poteva mancare Max Tonetto, vera e propria anima del Footvolley italiano. “Insieme a Pluto - sottolinea - è impossibile non divertirsi. Per questo siamo felici di aver organizzato questa festa dedicata a lui e siamo ancora più orgogliosi di poter condividere il nostro percorso con un uomo di sport straordinario”. A salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia composta da Faccini e Cesaria. Argento per Iacopucci-Sousa e bronzo per Graziani e Distante. Eliminazione precoce per Aldair e Tonetto, usciti ai quarti di finale, ma avranno modo di rifarsi presto. Il prossimo appuntamento in programma è ancora più sensazionale. Si tratta del derby Roma-Lazio, che vedrà impegnati, oltre ai due difensori romanisti, Massimo Oddo e Cesar Aparecido Rodrigues. Insieme a loro giocheranno i due campioni d’Italia Federico Iacopucci (Lazio) e Alain Faccini (Roma). L’appuntamento è per il 31 ottobre al centro sportivo Eschilo 2, già teatro degli Europei di Footvolley andati in scena nel settembre scorso. Video Mino Ippoliti

