Reddito di cittadinanza, Orlando: «Ora che abbiamo risorse, va incrociato con politiche attive»

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2021 "Il reddito di cittadinanza va incrociato con politiche attive del lavoro. Le politiche attive del lavoro prima non c'erano perché non c'erano le risorse. Adesso che abbiamo le risorse è molto importante che i centri per l'impiego funzionino, perché saranno gli strumenti attraverso i quali sarà possibile per chi percepisce il reddito di cittadinanza di cercare lavoro e rendersi disponibile a lavorare, quando ci sono le condizioni" lo ha detto Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, a margine dell'inaugurazione del primo centro GOL (garanzia di occupazione dei lavoratori) d'Italia al CPI di Casal Bertone a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it