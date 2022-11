«La Russia deve anche pagare finanziariamente per la devastazione che ha causato, il danno subito dall'Ucraina è stimato in 600 miliardi di euro», le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen in un video postato sui social. / Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Von der Leyen: «Sosteniamo la creazione di un tribunale speciale per i crimini russi»