Vaccini, Conte: «Discuteremo sull'obbligo se questa sarà la prospettiva»

«In questo momento è prematuro dire questo o quell'altro, sicurmente nell'immediato vedo un utilizzo sempre più diffuso del Green pass, se dovessimo arrivare in prospettiva anche alla necessità di un obbligo vaccinale, lo discuteremo. Non c'è nessuna obiezione al completamente della campagna vaccinale». A dirlo è Giuseppe Conte, da Napoli dove è partito il tour elettorale del leader del Movimento 5 Stelle a sostegno dei candidati alle prossime elezioni amministrative. «Nessuno schiacci M5S su posizioni folli che ho sempre combattuto, che siano no vax o ni vax», ha aggiunto Conte che ha parlato con i giornalisti a margine di un evento nel quartiere Sanità, insieme al presidente della Camera Roberto Fico e a Gaetano Manfredi, candidato a sindaco espresso dalla coalizione di centrosinistra e dal M5s. (LaPresse)