Giustizia, Lollobrigida: «Criticità note a tutti e indiscutibili»

«Io quando leggo la storia della nostra Repubblica vedo una serie di criticità che emergono e queste sono note a tutti e indiscutibili. Quindi se c’è la possibilità di approfondire una vicenda di questa natura, che emerge come fatto rilevante non vedo per quale ragione non se ne debba parlare». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea annuale della Cia-Agricoltori Italiani, a Roma.

«Dal punto di vista dei cittadini - ha aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia - noi continuiamo a trattare temi concreti, il consenso che in ogni appuntamento elettorale, oltre che nei sondaggi, viene attribuito al governo Meloni è ampiamente maggiore di quello con il quale siamo stati eletti. Altra cosa è l’atteggiamento abbastanza duro, speriamo nei confini della Costituzione, da parte di alcuni mondi, legati a una parte sicuramente dei mass media, non so se anche a una piccola parte della magistratura, come è sembrato accadesse in passato».