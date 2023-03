Piantedosi su Firenze: «Violenza mai ammissibile da nessuna parte»

«L'occasione di oggi mi consente di dedicare qualche parola all'episodio avvenuto davanti al liceo Michelangiolo di Firenze; l'attività investigativa ha permesso di identificare gli autori dell'azione in sei appartenenti al movimento Azione Studentesca riconducibile al sodalizio di destra CasaG. Due studenti di opposto orientamento si sono avvicinati per chiedergli di allontanarsi e sarebbero stati oggetto di aggressione». Il ministro aggiunge: «La violenza non è mai ammessa e va sempre condannata perché in democrazia il confronto si fa con le idee. Esistono purtroppo tanti esempi da una parte e dall'altra di chi cerca una giustificazione ideale a comportamenti e metodi che non devono avere alcuna legittimità».