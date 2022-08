Pd, La Regina rinuncia alla candidatura

Lunedì ci sarà termine ultimo per la presentazione delle liste per il voto del 25 settembre. Nel Pd ha rinunciato alla candidatura Raffaele La Regina, sotto accusa per frasi antisemite. Il 29 enne in alcuni post su Facebook ironizzava sullo Stato d'Israele, mettendone in dubbio l'esistenza. "Il Pd viene prima di tutto", ha detto l'ormai ex candidato dem. In Forza Italia Berlusconi capolista in Lombardia e Campania: ma è tensione nel partito sulle liste. In Basilicata, infatti, scoppia il caso Casellati con gli azzurri locali contro la corsa della presidente del Senato nel collegio uninominale della Regione e a favore di quella del sottosegretario potentino all'Editoria Giuseppe Moles.