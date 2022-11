Salvini: «Roberto Maroni amava la barca a vela, buon vento»

A Rtl ricorda l'ex segretario della Lega scomparso a 67 anni

Milano, 22 nov. (askanews) - Nel corso del giornale orario delle 9 di RTL 102.5 è intervenuto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, che ha commentato la notizia della morte di Roberto Maroni. "Non è il modo migliore per iniziare la giornata. Un pensiero e una preghiera per chi ha fatto il segretario della Lega prima di me. Non so che tempo faccia a Milano, a Roma il tempo è grigio e piove: una giornata iniziata nel peggiore dei modi. La notizia di Maroni ti riporta con i piedi per terra e ti fa dare la giusta dimensione alle cose umane. Amava la barca a vela, buon vento a Roberto. Un pensiero alla sua famiglia e a chi lotta contro la malattia", dice Matteo Salvini in radiovisione a RTL 102.5.