Metro C, Gualtieri: «La fermata dei Fori Imperiali sarà la più bella al mondo e aprirà nel 2025»

«Abbiamo visitato con il ministro Salvini il cantiere della stazione Colosseo della Metro C, un gioiello tecnologico. Stiamo andando avanti bene ed è stato molto importante la conferma del finanziamento per il completamento di tutta la tratta che dà certezza ed aiuterà anche ad accelerare i tempi di questa infrastruttura fondamentale. Questa sarà la stazione più importante e più bella del mondo, davvero un capolavoro di ingegneria». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine del sopralluogo al cantiere della stazione Colosseo della Metro C. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

