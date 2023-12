Mes, bagarre in Aula alla Camera: Lupi sbotta e Rampelli richiama i deputati

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 Bagarre in aula alla Camera nel corso della discussione sulla ratifica del Mes. In particolare quando interviene il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, annunciando l'astensione del suo Gruppo, sale la tensione tra i gruppi di maggioranza e opposizione. Lo stesso Lupi, interrotto più volte, sbotta: "E' che cavolo!". Soprattutto tra i banchi dei gruppi del M5s e di FdI la discussione si accende. Il presidente di turno Fabio Rampelli è costretto a intervenire per sedare gli animi, con diversi richiami a diversi deputati. Tra gli altri Rampelli scandisce i nomi di Trancassini e Caiata. Grazie anche all'intervento dei commessi, torna però la calma e la discussione può riprendere. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it