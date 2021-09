«Nel nostro Paese, come in tutti, deve esserci un senso di responsabilità comune. Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione. Chi pretende di non vaccinarsi e svolgere una vita normale in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà», così il Presidente della Repubblica Mattarella all'Università di Pavia. / Youtube Università Pavia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it