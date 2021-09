Mario Draghi: «Sulla difesa europea non c'è molto tempo da aspettare»

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2021 "E’ abbastanza evidente che gli eventi di questi ultimi mesi hanno portato e stanno portando a un profondo riesame delle nostre relazioni internazionali. Un riesame la cui conclusione non può che essere un rafforzamento della sovranità europea. Uno degli aspetti di questa sovranità è la difesa europea. Di questo si è discusso e oggi direi è iniziata in maniera abbastanza esplicita, una riflessione sugli aspetti organizzativi. E’ solo l’inizio ma sono certo che questa riflessione continuerà e ci terrà occupati per gli anni avvenire. Per inciso anche su questo fronte non c'è molto tempo da aspettare però.", così il presidente del Consiglio Draghi a EU MED 9 ad Atene. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it