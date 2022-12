Manovra, Calenda: «Voteremo contro indecorosa legge. Voi non siete pronti, aridatece Mario»

«Ci sentiamo pienamente legittimati a dirvi che no, non siete pronti per governare un grande paese. A Salvini e Berlusconi chiedo: avete mandato via con arroganza e supponenza Mario Draghi a ridosso della sessione di bilancio per fare questo scempio? Mi verrebbe da dire, nel dialetto che mi accomuna alla Presidente Meloni, 'aridatece Mariò. Per tutte le ragioni esposte voteremo convintamente contro questa indecorosa legge di bilancio». Così il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla Legge di Bilancio in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it