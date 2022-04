Rielezione Macron, Conte: «Auguri e buon lavoro al Presidente francese»

«Complimenti a Macron per la rielezione e buon lavoro. Alcuni mi hanno attribuito del lepenismo, assurdo. Ho detto una cosa che non rinnego e cioè che la Le Pen ha posto questioni che non vanno trascurare. C'è tanta rabbia sociale in Francia e sono contento che Macron abbia detto di voler intervenire anche su questo» così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine dell'omaggio al monumento dedicato al rastrellamento nazi-fascista del Quadraro a Roma in occasione del 25 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

