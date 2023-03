Lombardia, La Russa: «Con un più destra in giunta le cose andranno ancora meglio»

"Credo che sia la giunta migliore che si potesse scegliere. Faremo del nostro meglio per proseguire l'ottimo lavoro già svolto nei 5 anni precedenti". Lo ha detto l’esponente di FdI, Romano La Russa, confermato assessore alla Sicurezza, a margine della presentazione della nuova giunta lombarda. "Aggiungo che con un po' più di destra in questa giunta le cose non potranno che andare ancora meglio". (LaPresse)