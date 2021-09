«Sull'estensione del Green pass ha perso la linea della Lega. Salvini cerca sempre di raccontare una storia che è diversa dalla realtà», ha spiegato il segretario PD, Enrico Letta in visita a Milano. «La linea che il Governo sta tenendo è quella giusta di un'estensione categoria per categoria, settore per settore, non in una logica di imposizione, ma di convincimento». Ha concluso il segretario Dem. (LaPresse)