Gas, Giorgetti: «Black out energetico a livello Ue non è da escludere con attuale sistema approvvigionamento»

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2021 "Un black out non è da escludere rispetto all'attuale assetto dell'approvvigionamento energetico. Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di sterilizzare questo tipo di impatto nei confronti delle famiglie, al netto che a livello europeo si definisca un piano per evitare conseguenze peggiori come arrivare a un black out". Lo ha afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante l'assemblea di Confartigianato. Confartigianato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it