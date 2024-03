Elly Schlein al Pronto Soccorso di Popoli: «Votiamo per il futuro della sanità abruzzese»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 “Grazie di questa accoglienza! Siamo qui in modo molto rispettoso davanti ad un luogo di cura, che però è anche un luogo, per molte persone di sofferenza, e le salutiamo, ci stanno guardando da lì. Siamo qui per dire che continueremo a batterci contro i tagli e la privatizzazione strisciante che il governo sta portando avanti, negandolo perché raccontano del più grande investimento della storia fatta in sanità, ma i loro stessi numeri li smentiscono e fanno vedere che stanno trascinando la spesa sanitaria in basso, a livelli prima della pandemia, come se non fosse accaduto niente”. Queste le parole di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in visita al Pronto Soccorso di Popoli, per sostenere il candidato della coalizione di centro-sinistra, Luciano D’Amico. “Si può fare la differenza a partire da domenica, votando un cambiamento, votando una coalizione che ha messo la sanità pubblica come priorità di questo programma comune, e votando una persona per bene, competente, che ovunque è andata ha fabbricato futuro. Ci serve anche per la sanità abruzzese, votiamo e sosteniamo Luciano D’Amico!” - ha concluso Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev