Europee, Elly Schlein vota a Bologna: la matita si rompe e deve cambiarla

EMBED





(LaPresse) La segretaria del Pd Elly Schlein, ha votato a Bologna nel seggio delle scuole Ercolani in via Mura di Porta Galliera, dove è arrivata con la compagna. Curioso fuori programma per la leader dem: entra e in cabina e si accorge che la matita per mettere la croce si è rotta, quindi deve uscire per farsela cambiare dagli scrutatori, con un sorriso. Poi competa l'operazione e mette la scheda nell'urna. Al termine nessuna dichiarazione.