Meloni, le ciliegie «varietà Giorgia» prima del silenzio elettorale: la gag dal fruttivendolo come due anni fa

Come per le ultime elezioni politiche del 2022 (quando ammiccò tenendo tra le mani un paio di meloni) anche questa volta la leader di Fdi ha diffuso un messaggio elettorale a poche ore dall'apertura delle urne per le Europee 2024 . Con un video (reel) postato su Instagram pubblicato poco prima della mezzanotte (quindi tecnicamente il 7 giugno) la premier Giorgia Meloni ha strizzato l'occhio alla telecamera del telefono e quindi agli elettori generando polemiche sul silenzio elettorale (anche se tecnicamente il video è datata 7 giugno).