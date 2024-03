Elly Schlein in piazza con Libera: «La lotta alla ricattabilità dei lavoratori continua»

(LaPresse) Elly Schlein al Circo Massimo per la manifestazione contro le mafie di Libera. “Migliaia di ragazze e ragazzi da tutta Italia che si battono per la legalità e la giustizia sociale - ha detto la segretaria del Pd - Siccome questa è una battaglia che va fatta non solo con gli strumenti di legge ma anche culturali il Partito Democratico continuerà ma propria battaglia anche contro la ricattabilità e quindi salario minimo, sostegno alla povertà per non cadere nelle mani anche della criminalità”.