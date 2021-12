«Apprezzo molto che la senatrice Liliana Segre, un esempio per tutti noi in termini di partecipazione attiva alla vita pubblica e istituzionale del nostro Paese, abbia accolto il nostro invito a trasmettere un suo messaggio in questa occasione». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in occasione della sessione "Il ruolo delle donne in diplomazia" durante la conferenza degli ambasciatori ed ambasciatrici.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev