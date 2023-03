Detenute madri, Serracchiani: «I bambini siano al centro di ogni scelta»

EMBED





(LaPresse) "Semplicemente noi diciamo che nei tre primi anni di vita del bambino, che sono fondamentali nella crescita, il bambino non debba trascorrere questi anni in carcere. Pertanto, queste donne avrebbero scontato la pena in strutture protette, avrebbero comunque scontato la pena", così la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani incontrando i cronisti fuori da Montecitorio. "I bambini non possono essere segnati a vita da disumanità di qualche leader politico che non vuole capire che i bambini devono essere al centro di ogni nostra decisione", ha aggiunto Serrachiani.