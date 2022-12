Covid, Schillaci: «Positivi in arrivo da Cina in quarantena»

I passeggeri arrivati dalla Cina e risultati positivi al Covid "andranno in quarantena, adesso ci organizzeremo con le Regioni, lavoriamo con le Regioni per questo". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio dei ministri.

"Abbiamo mandato una lettera al commissario europeo per la Salute per far presente che abbiamo preso questo provvedimento" per l'obbligo di tampone a chi arriva dalla Cina, ha aggiunto il ministro, "e che ovviamente sarebbe molto utile avere un raccordo a livello europeo perché se ci sono voli diretti che arrivano dalla Cina, altrettanti passeggeri arrivano in Italia facendo scalo dai Paesi Schengen".