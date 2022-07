Calenda: «Se Draghi indisponibile, pronto a candidarmi come premier»

«Un grande paese non si può fermare a una sola persona. Se Draghi domani dovesse dire di non essere disponibile, allora mi candiderò io. Faremo questo percorso e spiegheremo come intendo governare questo paese, con quali metodi. Del resto, l’ho già fatto al ministero per lo sviluppo economico». Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, ai microfoni di Sky TG24.