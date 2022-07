Calenda: «Inspiegabile che Berlusconi abbia fatto cadere Draghi appiattendosi su Lega e 5S»

«Per me è del tutto inspiegabile ed incredibile la scelta di un uomo di esperienza come Berlusconi di aver fatto cadere Draghi appiattendosi sulla Lega di Salvini ed al M5S, non c’è alcuna spiegazione». Lo ha dichiarato il Segretario di Azione Carlo Calenda durante la conferenza stampa congiunta con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che si è svolta presso la Stampa Estera a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it