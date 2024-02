Cagliari, Salvini al mercato di San Benedetto: «Perché qui i gamberi costano meno della metà che a Milano?»

Tour elettorale in Sardegna per Matteo Salvini, in vista delle Elezioni Regionali di domenica 25 febbraio. Il vicepremier e leader della Lega ha fatto tappa anche al mercato di San Benedetto a Cagliari, dando vita a un siparietto. "Ma com'è che i gamberi qua costano meno della metà che a Milano?", ha chiesto a un pescivendolo. Salvini si è poi intrattenuto con diversi sostenitori, scambiando battute e scattando foto. (LaPresse)