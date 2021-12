Brunetta è cintura nera Primo Dan di judo: «Pronto per le prossime Olimpiadi»

Il ministro Brunetta è cintura nera di judo Primo Dan. A consegnare nei giorni scorsi il certificato sono stati Giovanni Malagò, Presidente Coni, Domenico Falcone, Presidente Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) e l’On. Felice Mariani. Il Ministro della Pubblica amministrazione ha raccontato la sua emozione con alcuni post sui social in cui si annoda la cintura come da rito e lancia ironicamente la sfida: «Arruolato per le prossime Olimpiadi».